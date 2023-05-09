شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدعم أكرم توفيق فى جلسة خاصة على هامش مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة سريعة مع أكرم توفيق، لاعب الفريق، للاطمئنان عليه وعلى برنامج التأهيل الذي يخضع له حاليًا للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التى أجراها قبل عدة أشهر.

وتحدث كولر مع أكرم توفيق، وطالبه بالتمهّل جيدا في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له حتى يعود قويا للتدريبات الجماعية، موضحا له ثقة الجهاز الفني في عودته بشكل قوي باعتباره أحد أهم لاعبي الفريق.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد راحة حصل عليها لمدة 48 ساعة عقب العودة من الإمارات صباح السبت والفوز بالسوبر المصري على حساب بيراميدز.

وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مران اليوم بمحاضرة فنية مع اللاعبين تحدث معهم خلالها عن ضرورة إنهاء أفراح التتويج بالسوبر والتركيز فقط في مباراتي الترجي، وطالبهم بالاستعداد الذهني والفني لمباراة الجمعة المقبل من أجل تحقيق نتيجة جيدة فيها لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة بالقاهرة يوم 19 مايو الجاري باستاد القاهرة في العاشرة مساءً.

وشهد المران جلسة استشفاء لبعض اللاعبين الذين يعانون من إجهاد نتيجة المشاركات الطويلة الفترة الماضية، كما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى فقرة قوية للحراس.

وتطير بعثة الأهلي عصر غدٍ، الثلاثاء، على متن طائرة خاصة لمواجهة الترجي في دوري الأبطال، ويترأس البعثة محمد الدماطي عضو المجلس.