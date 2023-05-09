شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد الرازق حكما لمباراة الزمالك وبروكسى فى كأس مصر.. والعطار للاتحاد والسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم وليد عبد الرازق لإدارة مباراة الزمالك وبروكسى غدا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، بينما اختارت الحكم عمرو العطار لمباراة الاتحاد السكندرى والسكة الحديد.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قد أعلن عن القائمة التي سيخوض به الأبيض مباراة بروكسي المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمود شبانة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.