هبوط سامبدوريا إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم



هبط سامبدوريا إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم بعد الخسارة 2-صفر من مضيفه أودينيزي اليوم الإثنين قبل أربع مباريات من نهاية الموسم.



ويتذيل سامبدوريا دوري الدرجة الأولى الإيطالي وله 17 نقطة، ويتأخر بفارق 13 نقطة عن فيرونا، صاحب المركز 17، والذي فاز 1-صفر على مضيفه ليتشي أمس الأحد.



وهبط سامبدوريا، الذي فاز بالدوري عام 1991 وحقق كأس إيطاليا أربع مرات، إلى الدرجة الثانية آخر مرة في موسم 2010-2011 قبل أن يعود لدوري الأضواء بعدها بعام.



وصعد جنوة الغريم المحلي إلى الدرجة الأولى يوم السبت الماضي بعد موسم واحد من هبوطه.



(رويترز)