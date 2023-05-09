هل ينضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى إلى نادي الهلال السعودي؟

المنامة - ياسر ابراهيم -

شهد الإعلام الإسباني خلال الساعات الأخيرة تقارير متضاربة بشأن قبول أسطورة نادي برشلونة ولاعب نادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، عرضا من الهلال السعودي لينتقل بموجبه إلى النادي بداية من العام المقبل.



وذكر برنامج "التشيرينغيتو" الرياضي الشهير، أن ميسي (35 عاما) وافق على الانضمام للهلال بعد نهاية تعاقده الصيف المقبل مع نادي باريس سان جيرمان، على أن ينضم برفقته قائد نادي برشلونة الحالي سيرغيو بوسكيتس، وفق ما نقله موقع "فوربس" و"إي إس بي إن".



وتصدر اسم ميسي ووسم "ميسي هلالي" مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.



وينتهي تعاقد ميسي وبوسكيتس مع الناديين الباريسي والكتالونيو في 30 يونيو المقبل، ويحق لهما الانتقال لأي ناد آخر بشكل مجاني.



أضاف تقرير البرنامج أيضا أن النادي السعودي يرغب في ضم لاعب آخر من برشلونة وهو جوردي ألبا، والذي ينتهي تعاقده مع ناديه في منتصف 2024.



لكن سريعا ما تم نفي تلك الأنباء، ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مصادر مقربة من بطل كأس العالم الأخيرة نفت نبأ موافقة ميسي على عرض الهلال السعودي والانضمام إليه الصيف المقبل.



وبدأ ميسي التدريب مع ناديه باريس سان جيرمان، الإثنين، بعد رحلته الدعائية المثيرة للجدل إلى السعودية، حيث قررت إدارة النادي معاقبته بسبب سفره دون موافقة النادي.



واعتذر ميسي لاحقا في مقطع فيديو لإدارة النادي وزملائه في الفريق الذي يقترب من حسم لقب الدوري الفرنسي قبل أسابيع على نهاية البطولة.



وقال في مقطع فيديو على إنستغرام "اعتقدت بصدق أنني سأحصل على يوم إجازة بعد المباراة كما كان يحدث في الأسابيع السابقة".



وخرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صمته في الأزمة بينه وبين نادي باريس سان جرمان التي نجمت عن سفره إلى السعودية دون إخطار النادي.

وأضاف "نظمت هذه الرحلة ولم أستطع إلغاءها، كنت قد ألغيتها بالفعل من قبل".



أشارت عدة تقارير في الآونة الأخيرة إلى تقديم نادي الهلال عرضا مغريا لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، قد يصل إلى 400 مليون يورو سنويا لجلب بطل العالم المتوَّج، في ديسمبر الماضي في قطر.



وفي فبراير الماضي، أكد مسؤول مطلع لوكالة "فرانس برس" فضل عدم الكشف عن اسمه، أن السعودية تسعى لإقامة شراكات مع ميسي لدعم تنظيمها كأس العالم مستقبلا.



وذكرت تقارير قبل أشهر أن السعودية ترغب بتقديم ملف مشترك مع اليونان ومصر لاستضافة نسخة 2030، لكن الترشح لم يصبح رسميا بعد.



وأصبح ميسي سفيرا للسياحة في السعودية منذ العام الماضي وزار جدة، في مايو من عام 2022.



المصدر: مواقع الكترونية