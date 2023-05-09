شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوجه الشكر لـ جارالدا المدير الفنى لفريق اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات، عن توجيه الشكر لـ ماتيو جارالدا، المدير الفنى لفريق كرة اليد، فى تصريح لبرنامج زملكاوي عبر شاشة قناة نادى الزمالك.

جاء ذلك فى ظل خسارة الفريق الأبيض السوبر الأفريقى أمام الأهلى بنتيجة 27/24 فى النسخة الثلاثين التى أقيمت مساء الأحد على صالة الأهلى.

ويسعى فريق الزمالك إلى تصحيح الأوضاع فى بطولة كأس الكؤوس المقرر انطلاقها اليوم الثلاثاء، حيث يتواجد ضمن المجموعة الأولى بصحبة كل من: ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونغولي.