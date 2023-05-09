شكرا لقرائتكم خبر عن العامرى فاروق: الأهلى يتكفل بعلاج على زين.. ولا توجد عروض لحمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مشوار لاعب كرة اليد علي زين قد انتهى بالفعل مع الفريق، موضحًا بأنه سيتم التكفل بتكاليف علاجه، وفقًا للعقد المبرم مع ناديه.

وقال العامري، في تصريحات تليفزيونية: "لجنة المباريات قامت بالتنسيق مع كافة اللجان لحضور الجماهير بشكل جيد في بطولة السوبر لكرة اليد التي أقيمت بين الأهلي والزمالك، وكذلك بطولة كأس الكؤوس".

وتابع: "كان مشهد حضور جماهير الأهلي والزمالك في صالة الأمير عبدالله الفيصل رائعًا بين الناديين، وخطوة جيدة وتُشجع على تواجد الجمهور بشكل جيد في جميع المباريات، وأن يكون هناك تنافس جماهيري في التشجيع الجيد".

وأضاف العامري: "علي زين سيغيب عن بطولة كأس الكؤوس، وسيتم علاجه على نفقة النادي الأهلي، وفقا لشروط العقد، وهو أحد ابناء النادي بعيدًا عن أي شىء".

وحول إقامة بطولة النخبة من 4 أندية، قال: "لدينا معلومة عن وجود تغيير في شكل بطولة السوبر، من أجل زيادة المنافسة ورفع عوائد الرعاية والإيرادات وزيادة قيمة المكافآت، وأعتقد أنها أمور جيدة، والنادي الأهلي دائمًا يبحث عن تسويق حقوقه وكل بطولة لها عقود منفصلة، ولذلك ظهر الفريق بتشيرت عليه رعاة آخرون في بطولة السوبر الأخيرة".

وأتم: "بعثة الأهلي تغادر اليوم الثلاثاء لتونس برئاسة محمد الدماطي، وتم التنسيق مع السفارة المصرية عن طريق جهاز الكرة ورئيس البعثة، وكل الأمور يتم ترتيبها قبل السفر، وتحركنا من اجل الحضور على الموافقات الأمنية لحضور الجماهير في لقاء الإياب أمام الترجي، والجهات الأمنية داعمين لفكرة عودة الجمهور للمدرجات بشكل كامل".

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه ليس بالضرورة أن تكون الأخبار المنتشرة حول احتراف اللاعبين صحيحة، مؤكدًا أن ناديه يقوم بدراسة كافة الأمور التي تخص الفريق، بالإضافة إلى وجود شركة كرة القدم والجهاز الفني، مؤكدًا أنه لا توجد عروض قطرية لضم حمدي فتحي.