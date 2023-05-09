شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عدائين مصريين يشاركون فى أم الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بألمانيا 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تشارك مصر بأربعة عدائين في أم الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بألمانيا برلين 2023 وهم: رؤوف رأفت ومحمد محمود، واللاعبتان آية فرج ومريم محمد.

يتكون الجهاز الفني من طارق النجار مديرا فنيا وإيمان جمال مدربة، وتستضيفها العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 وحتى 23 يونيو 2023 .

وتقام الألعاب العالمية بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 170 دولة حول العالم، يتنافسون في 26 رياضة أولمبية من بينها ألعاب القوى.

وتشهد ألعاب القوى ببرلين مشاركة 750 عداء وعداءة من مختلف دول العالم، يشاركون في الجري والقفز والرمي، وهي الفئات الثلاث لألعاب القوى، وهناك 11 مسابقة من 50 مترًا إلى 10000 متر، والتي تقام كمسابقات جماعية أو فردية.



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بالإضافة إلى ذلك ، هناك أربعة تخصصات هي رمي الجلة ورمي الرمح الصغير والقفز الطويل والقفز الطويل. في كل تخصص ، تتاح الفرصة للرياضيين لإظهار سرعتهم وقوتهم ولياقتهم البدنية وتقام منافسات العاب القوى على الملعب الأوليمبي هانز براون ستاديون

وتشارك مصر بعثة مكونة من 102 فرد عبارة عن 65 لاعب ولاعبة و 37 مدربا ومدربة ، ويترأس البعثة باسم تهامي المدير الوطني وعمرو محي الدين الطحاوي نائبا له.