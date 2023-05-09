شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الأسطول فى كأس مصر غداً والان مع تفاصيل الخبر
وعقد علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين، وذلك على هامش مران الفريق استعداداً لمواجهة نظيره الأسطول، وحذر علي ماهر لاعبي الفريق من مفاجآت الكأس، خاصة أن فريق فيوتشر كان قد ودع كأس مصر نسخة الموسم الماضي من دور الـ 32، وذلك بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب السويس، وشدد علي ماهر على أهمية استغلال الفرص والخروج باللقاء إلى بر الأمان وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 للمنافسة على اللقب.
ويحتل فريق فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 26 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 11 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.
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