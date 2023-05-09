موعد مباراة الإسماعيلى وبيراميدز فى الدورى الممتاز والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهرام ضد الإسماعيلي في الدوري المصريموعد المباراة مقرر لها اليوم الثلاثاء 8 مايو 2023 باستاد ملعب 30 يونيو، وتنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الأهرام ضد الإسماعيلي في الدوري المصريتنقل المباراة اليوم في الدوري المصري بين بيراميدز والإسماعيلي، على قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري للبطولة.
حقيقة تأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلى
كانت رابطة الأندية المحترفة رفضت طلب بيراميدز بتأجيل المباراة، وتضمنت أسباب رفض رابطة الأندية المحترفة التأجيل للقاء بيراميدز والاسماعيلي في الدوري الممتاز إلى المادة 109 من لائحة المسابقات والرغبة في عدم إرباك جدول المسابقة المحلية وتفادي تأجيل أي مباريات في قادم الأيام.ترتيب الإسماعيلى وبيراميدز قبل المباراة
ويحتل الإسماعيلى المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة، حصدها بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 8 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 26.
ويمتلك بيراميدز 46 نقطة فى المركز الثالث لجدول الترتيب، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الانتصار 13 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكهم 16 هدفا.
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