شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-5-2023 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الثلاثاء 9 / 5 / 2023، منافسات دور الـ32 من كأس مصر لكرة القدم، بمواجهتين قويتين بين الاتحاد السكندرى والسكة الحديد، والزمالك مع بروكسى.





موعد مباراة الاتحاد السكندرى والسكة الحديد

ويسعى الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، لتحقيق الفوز وتجنب مفاجآت كأس مصر، وحذر اللاعبين من التهاون فى المباراة، خاصة أن السكة الحديد من الفرق المميزة التى تضم عناصر مميزة وقريبة من الدورى الممتاز، وطالب اللاعبين بضرورة إنهاء المباراة مبكرا وانتزاع بطاقة العبور لدور الـ16 فى الكأس.

وفى المقابل، يأمل أمير عزمى مجاهد، المدير الفنى لفريق السكة الحديد، تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور، وطالب أمير اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل التأهل لدور الـ16، وحذر من خطورة لاعبى الاتحاد وخاصة أوستن أموتو وأحمد عادل ميسى.





موعد مباراة الزمالك وبروكسى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبروكسى فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.