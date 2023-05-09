شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق سموحة بقيادة أحمد سامى اليوم، الثلاثاء، الاستعداد لمواجهة فيوتشر المقرر لها 16 مايو الجارى، ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ومنح أحمد سامى اللاعبين راحة من التدريبات أمس، الاثنين، بعد الفوز على فريق ألو إيجيبت بهدفين مقابل هدف فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتأهل لدور الـ16 منتظرا الفائز من مواجهة الإسماعيلي والنجوم.

ويفتقد سموحة خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها معاناة اللاعب من كسر فى شظية القدم، والتى ستحتاج إلى وضع قدم اللاعب فى الجبس، لينتهى موسم اللاعب مع الفريق بسبب الإصابة.

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.