شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لخماسى الأهلى اليوم.. وجلسة بين كولر وأبو عبلة قبل رحلة تونس والان مع تفاصيل الخبر
ويعقد أبو عبلة جلسة مع مارسيل كولر لإطلاعه على حالة كل اللاعبين الطبية وموقفهم من المشاركة في مباراة الترجي وإمكانية السفر من عدمه.
واستبعد الخماسي السولية وياسر وربيعة والضاوي ورأفت من المشاركة في مباراة السوبر المصري بسبب الإصابة وعدم الجاهزية الفنية قبل أن يتعافى محمد الضاوى، على أن يتحدد الموقف النهائي من سفرهم اليوم، وإن كان الثنائي السولية وياسر إبراهيم هما الأقرب لدخول القائمة من بين كل اللاعبين المصابين.
وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.
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