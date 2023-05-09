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اليوم.. انطلاق بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية فى إيطاليا

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات بطولة الجائزة الكبرى لمنتخبات ألعاب القوى البارالمبية، التى تقام بمدينة جيسولو الإيطالية فى الفترة من 9 إلى 15 مايو الجارى.

 

ويشارك المنتخب المصرى فى البطولة بقائمة تضم كلا من: إبراهيم بدر، عبد العزيز هاشم، أحمد شعيب، كريم عبد التواب، محمد كمال، عبد الرحمن يوسف شبيب، باسم رجب عبد المولى، جمعة محمد عبد الحميد عليمى.

 

ويرافق البعثة شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، ومعه كل من أسامة فؤاد مدرب الجرى، ياسر فتحى مدرب عام رمى، أحمد خيرى مدرب رمى، محمود رمضان العطار إدارى.

 

ومن المقرر أن تبدأ منافسات المنتخب المصرى يوم 13 مايو، على أن يخوض تدريباته بإيطاليا، بعد إقامة الاجتماع الفنى، والكشف الطبى للاعبين الجدد. 

 

يذكر أن اللاعبين أقاموا معسكرا قبل السفر فى المركز الأولمبى ضمن خطة الاستعداد للمشاركة فى البطولة، حيث غادروا إلى ايطاليا أول أمس الأحد .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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