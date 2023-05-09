شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يدرس فرض عقوبات مالية على لاعبيه بعد الوداع المبكر لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة نادي أسوان، بالتنسيق مع الجهاز الفني، اتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالعقوبات المالية على اللاعبين بعد الوداع المبكر لكأس مصر.

وينتظر مجلس الإدارة عودة الفريق من معسكره بالقاهرة، أو الانتهاء من مباراة الزمالك في الدوري لاتخاذ بعض القرارات الانضباطية، بعدما خسر الفريق من الداخلية فى دور الـ32 من الكأس.

وتأهل فريق الداخلية إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على أسوان بنتيجة "4-3" بركلات الترجيح بعد التعادل "2-2" على ملعب بتروسبورت فى الوقتين الأصلى والإضافى للمباراة.

افتتح آلان كيامبادي التسجيل للداخلية في الدقيقة 21، وتعادل أسوان في الدقيقة 45+2 بهدف إسلام جمال، وتقدم الداخلية مجدداً عن طريق محمود طلعت بالدقيقة 68، ولكن أسوان تعادل بهدف قاتل سجله مصطفى عبد الرسول بالدقيقة 90+4، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة قبل اللجوء لركلات الترجيح، وسجل لصالح الداخلية وليد مصطفى ومحمد نصير ومحمود طلعت ومحمد رمضان وأضاع سمير فكري.