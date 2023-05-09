شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تغادر لتونس اليوم لمواجهة الترجى فى ذهاب نصف نهائى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى تونس اليوم، الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة الترجي التونسي الجمعة المقبل، فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام على ملعب حمادي العقربي بدون جمهور، تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريق الدم والذهب الأخيرة بالبطولة الإفريقية ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.

ويخوض فريق الأهلي مراناً صباح اليوم، الثلاثاء، قبل تناول وجبة الغداء فى مطعم النادي والتحرك إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة التى ستنقلهم إلى تونس استعداد لخوض المباراة المهمة ضد بطل تونس.

ويحرص الجهاز الفني للأهلي على تحديد البرنامج الخاص بالفريق الأحمر، ومشاهدة الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق الترجي التونسي، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المكشخة ومعرفة أسلوبه في الهجوم والدفاع والاستحواذ على الكرة، ووضع الخطة المناسبة لهذه المباراة الهامة .

وصعد النادي الأهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.