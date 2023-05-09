«إكرامي نقل صورة خاطئة للإدارة» .. إبراهيم سعيد: رمضان صبحي « طمع في أموال ناديه»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد إبراهيم سعيد نجم النادي الأهلي السابق، خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز، طمع في أموال ناديه الحالي، ولم يعترف بما فعله الأهلي معه.

وتابع سعيد : "رمضان صبحي لم يستغل تواجده في الأهلي، ورحيله لانه طمع وحاليًا أعتقد أنه يتمنى العودة".

وأضاف: "التفاوض أثناء تواجدي بالملاعب خلاف الوقت الحالي، وتمنيت أن يتم التفاوض معي من النادي الأهلي، بنفس تفاوض اللاعبين الحاليين".

واختتم إبراهيم سعيد: "الأهلي يتفاوض حاليًا مع اللاعب أكثر من مرة ولكن وقتي كان التفاوض مرة واحدة، ووقت تفاوض التجديد معي جلست مع إكرامي الشحات مرة واحدة فقط، ولا أعلم سبب وجوده هو رغم أن المكلف كابتن ثابت البطل، وفوجئت أنه عرض علي مبلغ أقل من الذي أتقاضاه ونقل صورة خاطئة للإدارة وأنا متأكد من ذلك".

الجماهير أخرجت رمضان صبحي عن تركيزه

وكان سعيد قد أكد في لقاء سابق، على نجاح نسخة كأس السوبر المصري الأخيرة التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وصرح إبراهيم سعيد:" أن مباراة السوبر المصري نجحت بكل المقاييس رغم اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة".

وأردف: "بيراميدز ظهر بشكل مميز وكان ند قوي للغاية، وكان الأقرب للمباراة على فترات ولم أتوقع هذا الأداء من الفريق، خاصةً أنه عائد من رحلة طويلة إلى جنوب إفريقيا، ومحمد الشناوي بطل السوبر".

واختتم: "جماهير الأهلي كبيرة للغاية وتواجدت بكثرة للغاية رغم كل الأقاويل التي توقعت مدرجات خالية بعد اعتذار الزمالك، والجماهير أخرجت رمضان صبحي عن تركيزه طوال المباراة ولم أشعر بوجوده".