شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة الإسماعيلى لألعاب القوى: حققت 97 ميدالية وهدفى الوصول للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مُمارسة الركض منذ نعومة أظافرها مع أقرانها داخل المدرسة، وحققت المراكز الأولى فى فعاليات السرعة بالمسافات القصيرة والطويلة وتحديداً في فعاليات 200م و400م و4×100 و4×400.. إنها هالة صدقى بطلة الإسماعيلى فى ألعاب القوى والتي نشأت في أسرة مكونة من 6 أفراد تلعب بقميص النادى الإسماعيلى والمنتخب المصري للغوص والإنقاذ والمنتخب المصري لألعاب القوى، وأجرى معاها الموقع الرسمى للدراويش هذا الحوار..

س: متى بدأت رحلتك داخل قلعة الدراويش؟

ج: بدأت في سن صغيرة جدا حيث كان لا يتعدى عمري العشر سنوات.

س: لماذا اخترت ألعاب القوى بالتحديد؟

ج: لم اختر ألعاب القوى بل هي التي اختارتني والصدفة هي السبب أثناء لعبي في المدرسة لاحظ مدرس التربية الرياضية تفوقى في السرعة عن زملائى والتي أعقبها انضمامي للنادي الإسماعيلي.

س:هل هناك عداءة تأثرتى بها ودفعتك للدخول إلى مضمار السرعة؟

ج: مثلي الأعلى العداءة الأمريكية أليسون فليكس بطلة العالم والأولمبياد.

س:ما البطولات التى شاكرت بها منذ بدايتك؟

ج: الحمد لله اشتركت في جميع المراحل السنية في بطولات الجمهورية، وتم ضمي لمنتخب مصر في عام 2018 وشاركت مع المنتخب لأول مرة في البطولة العربية، ونجحت في تحقيق الرقم التأهيلي لبطولة العالم تحت 20 سنة، والتى للأسف تم إلغاؤها بسبب فيروس كورونا ومنع السفر وتم تأجيل البطولة، بطولة أفريقيا للإنقاذ وشاركت في بطولة العالم للإنقاذ 2022 وحصدت الميدالية الذهبية لمصر.

س: كيف كان أول سباق دولى لك خارج مصر؟

ج: كنت أشعر برهبة كبيرة لكني كان لدي طموح أن أصبح عداءة مميزة وعظيمة.

س:ما البطولات الدولية التى شاركت بها؟

ج: البطولة العربية للكبار في ألعاب القوى، بطولة أفريقيا للإنقاذ وبطولة العالم للإنقاذ.

س: كم عدد الميداليات التى حصلت عليها خلال مشاركتك في البطولات المختلفة؟

ج: حصلت على 97 ميدالية متنوعة ما بين محلية ودولية.

س:هل تستعدين لبطولة خلال الفترة المقبلة؟

ج: أستعد في الوقت الحالي للبطولة العربية في تونس، وبطولة أفريقيا في جنوب أفريقيا واتطلع لحصد المركز الأول وفي عام 2024 المقبل هناك بطولة العالم في أستراليا.

س:ما هدفك خلال الفترة المقبلة؟

ج: سأقاتل للوصول إلى الأولمبياد ورفع علم بلادي وفريقي.

س: وأخيرا من الأكثر تأثيرا في حياتك في مشاورك المشرف؟

ج: كابتن محمد حسين هو مدربي وولي أمري وساعدني في رسم طريق النجاح والانتصار والعزيمة والإصرار.