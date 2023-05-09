شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام أوتوهو الكونغولى اليوم فى بطولة الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره أوتوهو الكونغولى، فى تمام الرابعة عصرا، فى أول لقاءاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى بفرع الجزيرة.

وأقيم الاجتماع الفنى للبطولة أمس الاثنين بحضور خالد العوضى مدير البطولة، ومدحت البلتاجى نائب رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، ومن الاتحاد الأفريقي كل من دوجبو ياووفي أمين الصندوق، ويزيد سعادي رئيس لجنة المسابقات، ومامادو ديابات رئيس لجنة الحكام، وأسيميان نويل سكرتير الاتحاد، وسامح جورج مراقب البطولة.

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى :

المجموعة الأولى (سيدات):

بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

المجموعة الثانية (سيدات):



أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

كما يلتقى مساء اليوم الثلاثاء، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره كيركوس الإثيوبي فى لقاء افتتاح بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها الفريق الأحمر بفرع النادى بالجزيرة.

ويسبق اللقاء مواسم حفل افتتاح البطولة على صالة الملك عبد الله الفيصل، بحضور منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقى، ومحمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصرى، ومسئولى النادى الأهلى.

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى :

المجموعة الأولى: الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي.