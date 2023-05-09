شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج غذائى للاعبى الأهلى استعداداً لمواجهة الترجى التونسى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الدكتور إيهاب على، استشارى التغذية بفريق الكرة بالنادى الأهلى برنامجا خاصا للاعبين قبل مواجهة الترجى التونسى المقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبلة بذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح أن برنامج التغذية الخاص باللاعبين تم وضعه بناءً على التحاليل والقياسات التي خضع لها اللاعبون ووفقًا لحاجة كل لاعب بنسب معينة من الڤيتامينات والمعادن التي تساعد على تقليل فرص التعرض للتقلصات العضلية خاصة مع تلاحم المباريات في الفترة الأخيرة، وكشف عن أن هناك بعض المشروبات التي تساعد في عملية تنشيط المناعة الطبيعية والتي بدورها تعتبر ذات أهمية كبيرة في التغذية العلاجية.

وحدد مسئولو النادي الأهلي الرابعة عصر اليوم الثلاثاء موعدًا للسفر إلى لتونس لملاقاة الترجى، كما يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب طوال فترة الإقامة في تونس بالتنسيق مع سفارة مصر في الامارات لتسهيل كافة ترتيبات إقامة البعثة الحمراء بالأراضي التونسية، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه بعثة الأهلي.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على دراسة مباريات الترجى فى الدوري التونسى، وكذلك مبارياته الأفريقية فى دوري الأبطال، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل تونس قبل ملاقاته فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد رادس.

ويرغب كولر فى تحقيق فوز يسهل من مهمة الفريق الأحمر قبل مباراة العودة بالقاهرة المقرر لها الجمعة بعد المقبل باستاد القاهرة الدولى.