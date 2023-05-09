شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق: أمامنا أسبوع لترتيب الأوراق فى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ميمى عبد الرازق، المدير الفنى للنادى المصرى، عن سعادته بالفوز المهم الذى حققه فريقه على نظيره بترول أسيوط، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة دور الـ32 بكأس مصر، ليتأهل الفريق البورسعيدى إلى دور الـ16.

وقال عبد الرازق، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي المصري: خضنا مباراة الأمس في ظروف صعبة لغياب 6 أساسيين، والجهاز الفني تشكل في 24 ساعة فقط، بترول أسيوط "مش فريق قليل" والجميع يعلم مفاجآت الكأس، كان يهمني عبور هذه المرحلة لمنح اللاعبين دافع إيجابي.

وأضاف: أمامنا أسبوع لترتيب الأوراق قبل المباراة المقبلة، وفي أي موقع أنا ابن من أبناء بورسعيد وأشكر مجلس الإدارة على ثقته.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين، في السابعة مساء الاثنين المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.