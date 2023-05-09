موعد مباراة الأهلى وبطل إثيوبيا فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يواجه، مساء اليوم الثلاثاء، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره كيركوس الإثيوبى فى لقاء افتتاح بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها الفريق الأحمر بفرع النادى بالجزيرة.

موعد مباراة الأهلى أمام بطل إثيوبيا

تقام مباراة الأهلى أمام بطل إثيوبيا فى تمام السابعة مساء عقب حفل الافتتاح مباشرة.

ويسبق اللقاء مراسم حفل افتتاح البطولة على صالة الملك عبد الله الفيصل، بحضور منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقى، ومحمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصرى، ومسئولى النادى الأهلى.

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى..

المجموعة الأولى: الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي.