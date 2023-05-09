شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد عبده صالح الوحش رئيس الأهلى والجبلاية ومدرب الفراعنة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد عبده صالح الوحش، صاحب المشوار والتاريخ الرياضى الحافل والمشرف المرصع بالإنجازات، والانتصارات على كل المستويات سواء فى تدريب المنتخب الوطنى أو رئاسة النادى الأهلى واتحاد الكرة.

ولد الوحش فى 9 مايو 1929، بدأ مشواره الرياضى صغيراً بحى السيدة زينب، وكشف سريعاً من موهبته الكروية بعد أن بزغ بين أبناء الحى وبين لاعبى مدرسة الابتدائية "مدرسة أمير الصعيد الابتدائية" انضم للنادى الأهلى فى عام 1943.. وخضع لرعاية الكابتن مختار التتش رائد الأهلى الذى ضمه لفريق "أشبال مختار" أول تشكيل لفرق الأشبال.. وقد حقق هذا الفريق الفوز بأول مسابقة للناشئين فى مصر عام 1946 وقد حققها عن جدارة وكان يضم هذا الفريق الى جانب الوحش المايسترو صالح سليم.

ولأن الموهبة سريعاً ما تفرض نفسها فقد فرض الكابتن الوحش موهبته الكروية واقتداره على الصفوف الأولى الأهلاوية ولعب فى مركز قلب الدفاع ومساعد الدفاع فى الجيل الكروى الذى ضم العمالقة والأفذاذ مكاوى وتوتو وعبد الجليل وفؤاد صدقى وحلمى أبو المعاطى وهذه الباقة الفريدة فى جيل الستينيات الأهلاوى.

واستمر مع الفريق الاول للأهلى من عام 1950 حتى عام 1956 الذى قرر خلاله الاعتزال بعد تخرجه من كلية التربية الرياضية لكنه لم يترك الحفل الكروى، حيث اتخذ قراراً وضعه نصب أعينه وهو أن يعمل فى حقل التدريب وفق خدماته لناديه الأهلى وللكرة المصرية والأهلاوية بصفة خاصة فحصل على درجة الماجستير من معهد ليبزج الألمانى.

ويبدأ المشوار التدريبى بتدريب ناشئى الأهلى تحت 16 و 18 سنة، ثم تولى تدريب الفريق الاول للنادى فى عام 1959 فى وجود المدير الإدارى الكفء الكابتن على زيوار، وفاز الاهلى بالعديد من البطولات، الدورى ، والكأس ، وبطولة الوحدة بين مصر وسوريا أثناء الوحدة بين البلدين.

يذكر للوحش خلال تدريبه لفريق الأهلى قيادته للفريق فى تحقيق انتصاره التاريخى والعالمى على فريق بنفيكا، حيث فاز الأهلى على بنفيكا 3/2 ، ولا ينسى له قيادته لفريق الأهلى فى لقاء 20 إبريل 1962 أمام فريق الزمالك، حيث دفع بالأشبال ويعود السايس وعلوى مطر وفاز الأهلى على “عتاولة” الزمالك 3 / صفر.

وقد أخرجت مدرسة الوحش الكروية العديد من قادة التدريب الرياضى فى مصر وبينهم طه إسماعيل وعمرو أبو المجد وطه الطوخى ومصطفى عبده وعادل الجزار وغيرهم وقد تولى الوحش خلال مشواره الرياضى تدريب منتخب مصر فى أكثر من مرحلة خلال الفترة من عام 82 حتى عام 1985 وقادة لتأهل لدورة لوس أنجلوس الأوليمبية عام 1984.

وفى عام 1986 عمل الوحش مستشاراً للاتحاد الأفريقى بالإضافة إلى كونه مستشاراً بالاتحاد الدولى "فيفا" وقام خلال تلك المهمة بوضع المناهج الدراسية للدورات القارية والدولية، واختاره "فيفا" ضمن ثمانية يمثلون لجنته الفنية وهى اعلى مستوى تخطيطى وكروى فى العالم، أما عن تاريخه الإدارى فهو لا يقل فى شىء عن امتيازه الفنى بل هو جزء مكمل من هذا التاريخ الرياضى الحافل.

وتولى رئاسة إدارة النشاط الرياضى عام 1974 ووضع اللوائح والقوانين لهذا العمل محطماً العمل الروتينى وداعياً للتعامل مع لغة العصر لغة التقدم والتطور وقد تولى محمد عبده صالح الوحش رئاسة النادى الأهلى خلال الفترة من 16 ديسمبر 1988 حتى 6 فبراير 1992 كما تولى رئاسة اتحاد الكرة فى 26 أكتوبر عام 2000.

وغادر الوحش عالمنا فى 21 مايو 2008 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما.