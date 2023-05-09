شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يفضل مواجهة منتخب أفريقى على البرازيل وديًا فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على خوض مواجهة ودية مع أحد المنتخبات الأفريقية استعدادا لمواجهة غينيا في تصفيات إفريقيا، في يونيو المقبل.

وفضَّل فيتوريا خوض مواجهة مع أحد المنتخبات الأفريقية على عرض مواجهة البرازيل وديًا في يونيو، بسبب الرغبة في مزيد من الاحتكاك مع منتخبات القارة السمراء، بجانب تحسين ترتيب الفراعنة فى التصنيف الشهرى للفيفا.

تلقى اتحاد الكرة عرضاً من إحدى شركات التسويق لإقامة مباراة ودية بين منتخب مصر الأول بقيادة فيتوريا ومنتخب البرازيل، خلال فترة التوقف الدولى فى شهر يونيو المقبل.

وسبق لاتحاد الكرة تلقى أكثر من عرض لخوض ودية فى يونيو المقبل، أبرزها من المكسيك والمغرب وأوزبكستان، إلا أن اتحاد الكرة لم يحسم الأمر حتى الآن، ومازالت هناك مشاورات مع الجهاز الفني للمنتخب حول المباراة.

ويخوض منتخب مصر مباراة رسمية أمام غينيا في يونيو المقبل ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2023 ، ويرغب فيتوريا في خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف أيضا من 12 حتى 20 يونيو المقبل.

وتقدم منتخب مصر مع فيتوريا أربعة مراكز في التصنيف الدولى الأخير، ليتقدم للمركز 35 عالميًا، بعد أن كان فى المركز الـ39 فى تصنيف ديسمبر الماضى. ويحتل المركز الخامس على مستوى قارة أفريقيا، بعد أن كان يحتل المركز السادس فى التصنيف السابق.

وكان منتخب مصر قد فاز على مالاوى، فى مباراتى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، وحقق فوزه الخامس تواليا على المستوى الرسمي والودي منذ تعيين فيتوريا على رأس القيادة الفنية.