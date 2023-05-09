شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يكسر رقما سلبيا بعد التأهل إلى دور الـ16 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسر فريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب رقماً سلبياً بعد الفوز المهم الذى حققه ذئاب الجبل برباعية نظيفة على فريق الحمام، فى مباراة دور الـ32 التى جمعت الفريقين أمس، ليتأهل الفريق إلى دور الـ16.

وحقق المقاولون انتصاره الأول بالفوز على الحمام، بعد 75 يوماً دون انتصارات، حيث يرجع آخر فوز حققه المقاولون، إلى 22 فبراير الماضى عندما تغلب ذئاب الجبل على غزل المحلة بثلاثية نظيفة فى الدورى، ومنذ تلك المباراة خاض المقاولون 11 لقاء فى مختلف المسابقات لم يتذوق خلالها طعم الانتصار قبل الفوز على الحمام فى كأس مصر.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة حرس الحدود في السابعة مساء الأربعاء المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.