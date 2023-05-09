شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر مران للأهلى قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي صباح اليوم ،الثلاثاء، أخر مران له بالقاهرة قبل السفر عصر اليوم إلى تونس لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا ، ونشرت صفحة الأهلي الرسمية عبر فيس بوك فيديو لمران الفريق الذي أُقيم بإستاد التتش ضمن الاستعداد لمواجهة بطل تونس.

وتطير بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى تونس اليوم، الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة الترجي التونسي الجمعة المقبل، فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام على ملعب حمادي العقربي بدون جمهور، تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريق الدم والذهب الأخيرة بالبطولة الإفريقية ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.

وأستأنف الأهلي تدريباته أمس بعد راحة حصل عليها لمدة 48 ساعة عقب العودة من الإمارات صباح السبت والفوز بالسوبر المصري على حساب بيراميدز.

ويحرص الجهاز الفني للأهلي على تحديد البرنامج الخاص بالفريق الأحمر، ومشاهدة الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق الترجي التونسي، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المكشخة ومعرفة أسلوبه في الهجوم والدفاع والاستحواذ على الكرة، ووضع الخطة المناسبة لهذه المباراة الهامة .

وصعد النادي الأهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.