شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر مران للأهلى قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي صباح اليوم ،الثلاثاء، أخر مران له بالقاهرة قبل السفر عصر اليوم إلى تونس لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا ، ونشرت صفحة الأهلي الرسمية عبر فيس بوك فيديو لمران الفريق الذي أُقيم بإستاد التتش ضمن الاستعداد لمواجهة بطل تونس.
وأستأنف الأهلي تدريباته أمس بعد راحة حصل عليها لمدة 48 ساعة عقب العودة من الإمارات صباح السبت والفوز بالسوبر المصري على حساب بيراميدز.
ويحرص الجهاز الفني للأهلي على تحديد البرنامج الخاص بالفريق الأحمر، ومشاهدة الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق الترجي التونسي، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المكشخة ومعرفة أسلوبه في الهجوم والدفاع والاستحواذ على الكرة، ووضع الخطة المناسبة لهذه المباراة الهامة .
وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز