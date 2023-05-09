شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى تغييرات فى الجهاز الفنى لمنتخب الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر اتحاد الكرة على إجراء تغييرات فى الجهاز الفني لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد، نظرا لتراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وتحديدا عقب الخسارة من ليبيا وديا مؤخرا.

واكتفى منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح، بالمركز الخامس فى بطولة تايلاند الودية الأخيرة، بعدما حقق فوزا وحيدا في الدورة ، على حساب منتخب موزمبيق بنتيجة (4-2)، والتي أقيمت في شهر مارس الماضي، بينما خسر المنتخب أمام السعودية بأربعة أهداف مقابل هدف في المواجهة الأولى، ثم الخسارة أمام إيران بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الثانية.

من ناحية أخرى ، كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الحكم الدولي محمد معروف مرشح للظهور فى بطولة كأس العالم 2026، بعد اختياره لتمثيل التحكيم المصرى في مونديال الشباب بالأرجنتين.

وأضاف مسئولو اللجنة أن الهدف الذى تسعى له اللجنة الحالية بقيادة بيريرا هو تجهيز طاقم مصرى كامل لكأس العالم المقبل.

وتوجه محمد معروف حكم الساحة الدولي المصري، وحكم الفيديو عمرو الشناوي، إلى الأرجنتين للدخول فى معسكر مغلق يشرف عليه الاتحاد الدولى لكرة القدم استعدادا للمشاركة فى بطولة العالم للشباب التى تقام فى الأرجنتين بداية من 20 مايو الجارى.

وكشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قائمة قائمة الحكام التى ستدير منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، والتى تستضيفها الأرجنتين خلال الصيف الحالي، والتى ستقام في الفترة من 20 مايو الجاري إلى 11 يونيو المقبل.