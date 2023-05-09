شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى تغييرات فى الجهاز الفنى لمنتخب الصالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أستقر اتحاد الكرة على إجراء تغييرات فى الجهاز الفني لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد، نظرا لتراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وتحديدا عقب الخسارة من ليبيا وديا مؤخرا.
واكتفى منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح، بالمركز الخامس فى بطولة تايلاند الودية الأخيرة، بعدما حقق فوزا وحيدا في الدورة ، على حساب منتخب موزمبيق بنتيجة (4-2)، والتي أقيمت في شهر مارس الماضي، بينما خسر المنتخب أمام السعودية بأربعة أهداف مقابل هدف في المواجهة الأولى، ثم الخسارة أمام إيران بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الثانية.
وأضاف مسئولو اللجنة أن الهدف الذى تسعى له اللجنة الحالية بقيادة بيريرا هو تجهيز طاقم مصرى كامل لكأس العالم المقبل.
وكشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قائمة قائمة الحكام التى ستدير منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، والتى تستضيفها الأرجنتين خلال الصيف الحالي، والتى ستقام في الفترة من 20 مايو الجاري إلى 11 يونيو المقبل.
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