شكرا لقرائتكم خبر عن التوأم يشكو المصرى البورسعيدى لاتحاد الكرة بعد قرار الإقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالنادى المصرى البورسعيدى فى مقر اتحاد الكرة بصحبة محاميه لتقديم شكوى رسمية ضد النادى المصرى، بعدما تم توجيه الشكر لهما بقرار مجلس إدارة النادى البورسعيدى.

وأصدر مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة كامل أبو على، بياناً رسمياً أعلن خلاله إقالة الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن.

وذكر النادى المصرى، فى بيانه، أنه تقرر بالإجماع، إقالة حسام حسن المدير الفني للفريق مع توقيع غرامة مادية يحددها المجلس فى جلسته المقبلة، مع تكليف الدكتور ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري.

ودقت مذكرة الجزائري عبد الرحيم دغموم، صانع ألعاب النادي المصري، المسمار الأخير فى علاقة التوأم حسام وإبراهيم حسن مع مجلس الإدارة، برئاسة كامل أبو علي، وذلك بعد وصول العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود.

وكان دغموم قد تقدم بمذكرة قبل أيام قليلة إلى مجلس إدارة النادي المصري، مطالباً بفسخ تعاقده مع النادى بسبب تطاول حسام حسن عليه بالسب، وكذلك على مجلس الإدارة.