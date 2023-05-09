شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمعة يزين قائمة بروكسى استعدادا لمواجهة الزمالك فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسى أحد أندية القسم الثاني، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك على استاد القاهرة الدولي، فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة بروكسى لمواجهة الزمالك كالتالي:

فرج شوقى، إبراهيم الجارحى، شاكر أشرف، مروان النجار، نادى حسن، مصطفى الصفتى، عبد الله السنجهاوى، بسام وليد، محمد صبري، ميدو، آدهم أحمد، كابوريا، أحمد فهمى، دعبسه، إبراهيم سليمان، أحمد جمعة، مدحت فقوسة، أحمد ميسى، محمد حمودى، مصطفى حمادة.



قائمة بروكسى

يخوض بروكسى الذى يشارك بدورى القسم الثانى المباراة بأعصاب هادئة بهدف كتابة تاريخ خاص للفريق الذى صعد من الدرجة الثالثة للثانية الموسم الماضى، وينافس حاليا بالمجموعة الثالثة بحرى على البقاء واللعب بدورى المحترفين في الموسم المقبل.

ويخوض بروكسى محمد حامد كمدير فنى، ومعه كتيبة من اللاعبين الشباب على بعض عناصر الخبرة، مثل أحمد جمعة مهاجم المصرى الأسبق، وأحمد شكرى صانع ألعاب الأهلى الأسبق، ويشارك الفريق بشكل مميز بدورى القسم الثانى.

ورغم فارق الإمكانيات بين الفريقين إلا أن المباراة لن تكون سهلة على أصحاب الرداء الأبيض، فى ظل قوة المنافس الذى يسعى هو الآخر لتحقيق مفاجأة والفوز والتأهل لدور الـ16 لبطولة كاس مصر.