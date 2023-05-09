شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك: التعهد الكتابى بالفوز بالبطولات ليس جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام غريب رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك، أن التعهد الذي كتبه لاعبو الفريق الأبيض قبل مواجهة الأهلي كأس السوبر الأفريقي، ليس جديداً، وقال غريب في تصريحات لبرنامج كاونتر أتاك عبر إذاعة أون سبورت إف إم: التعهد الكتابي بالفوز بالبطولات ليس جديد وكتبته بنفسي من قبل في بطولات سابقة.

أضاف: تواصلت مع والد علي زين قبل بداية الموسم لضمه للزمالك فأبلغني أنه تعاقد مع دينامو بوخارست الروماني.

أكمل: تقدمت باستقالتي من رئاسة جهاز كرة اليد بنادي الزمالك ولست مسؤلا عن خسارة كأس السوبر الأفريقي.

واصل: نصف لاعبي الفريق لا يصلحون لارتداء القميص الأبيض، فاوضت مجدي أبوالمجد لتدريب الفريق وفوجئت بتعثر المفاوضات بسبب بعض اللاعبين.

واختتم: معدل متوسط أعمار لاعبي الزمالك مرتفع ويجب تجديد دماء الفريق، الزمالك يحتاج لمدرب صاحب شخصية قوية بصلاحيات كاملة لتقييم اللاعبين وتحديد الراحلين.

وتغلب فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك، بنتيجة 27 / 24، في مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي التي نظمها النادي الأهلي على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة.