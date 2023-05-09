«صفقة تهز الوسط الرياضي العالمي» .. ميسي في الهلال السعودي برقم «ولا في الخيال»

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أن نادى الهلال السعودى نجح في حسم صفقة الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب باريس سان جيرمان، ليكون لاعبًا بالفريق في الموسم الجديد في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع ناديه الفرنسي في يونيو المقبل.

وقالت وكالت الأنباء أن المقابل المادى للصفقة سيكون استثنائيا وضخما دون الكشف عن التفاصيل المالية، مؤكدة أن نادي الهلال أنهى كل الأمور المتعلقة بانتقال ميسي وأن الصفقة تمت بالفعل.

رقم ولا في الخيال

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن المقابل المادي للصفقة سيكلف الهلال السعودي 400 مليون يورو، لتكون أكبر من انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي والتي تمت بأكثر من 200 مليون يورو، ليتحول صراع الأفضل في العالم بين ميسي ورونالدو إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد.

مدرب برشلونة الأسبق

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

لويس إنريكي لا يرتبط بأي ناد في الوقت الحالي، بعد رحيله عن تدريب منتخب إسبانيا في ديسمبر الماضي، عقب الخروج من كأس العالم 2022.

وبحسب ما ذكره الإيطالي رودي جاليتي، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، فإن إدارة الهلال استقرت على الاستغناء عن خدمات الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني الحالي للفريق، عقب خسارة نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني.

وأشار جاليتي إلى أن لويس إنريكي يتصدر قائمة اهتمامات إدارة الهلال حال إقالة رامون دياز.

يأتي اهتمام الهلال بالتعاقد مع إنريكي عقب اقتران اسم ليونيل ميسي، نجم هجوم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى "الزعيم" في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت عدة تقارير إعلامية أكدت في الساعات الماضية أن الهلال نجح في الحصول على موافقة ميسي على إتمام الصفقة.

وسبق لإنريكي أن قام بتدريب ميسي في برشلونة لمدة 3 مواسم بين 2014 و2017، في حقبة ذهبية للفريق الكتالوني شهدت تحقيق 9 ألقاب محلية وقارية.