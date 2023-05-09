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موعد مباراة ريـال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في نصف نهائي دوري الأبطال.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ، نظيره مانشستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، في ذهاب الدور نصف النهائي من منافسات بطولة 2022-23.

ريال مدريد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطيه عقبة الإنجليزي في دور الستة عشر بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على في ربع النهائي بأربعة أهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما مانشستر سيتي، فقد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز على لايبزيج الألماني بثمانية أهداف لهدف في دور الستة عشر، كما تخطى بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي..

التشكيل المتوقع لريال مدريد
من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي..

تيبو كورتوا
إدواردو كامافينجا - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
توني كروس - لوكا مودريتش - فالفيردي

رودريجو - بنزيما - فينيسيوس جونيور

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

من المتوقع أن يعتمد بيب جوارديولا على التشكيل التالي..

إيدرسون

جون ستونز - روبن دياش - مانويل أكانجي - كايل والكر

رودري

بيرناردو سيلفا - كيفين دي بروينه - إلكاي جوندوان - جاك جريليتش

إرلينج هالاند

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق عصام الشوالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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