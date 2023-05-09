شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بأول ميدالية برونزية للفرق فى بطولات العالم لسباحة المياة المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر
تمكن سباحو مصر من الحصول علي الميدالية البرونزية للفرق في بطولة العالم بالغردقة لأول مرة منذ ثلاثين سنة، كما يتصدرن الرانك العالمي ناشئات مصر بعد حصولهن علي مراكز متقدمه في بطوله العالم للكبار
وبذلك تكون مصر تقدمت خمس مراكز دفعة واحدة بعد بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة للناشئين والتي أقيمت في سيشيل 2022.
وتوجه المهندس ياسر ادريس، بالشكر لكل من إسلام صميدة عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف على المياه المفتوحة، وحسين عامر المدير الفني للمنتخب
وحسام خليل مدرب الفريق، والدكتورة أمل أبو عرام رئيس الجهاز الاداري للمنتخب، ودعاء مطر مساعد رئيس الجهاز.
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