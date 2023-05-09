شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بأول ميدالية برونزية للفرق فى بطولات العالم لسباحة المياة المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخبنا الوطنى للمياة المفتوحة إنجازا تاريخيا في بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة بسوما باي 2023، وبالفوز بالمركز الثالث والميداليه البرونزيه للفرق، بعد فرنسا التى حققت الميدالية الفضية، وألمانيا التى فازت بالميدالية الذهبية ، وذلك فى مرحلة الناشئين والناشئات .

تمكن سباحو مصر من الحصول علي الميدالية البرونزية للفرق في بطولة العالم بالغردقة لأول مرة منذ ثلاثين سنة، كما يتصدرن الرانك العالمي ناشئات مصر بعد حصولهن علي مراكز متقدمه في بطوله العالم للكبار

فازت السباحة لميس السكري بالمركز الثاني على الناشئات والسادس عشر للعمومي، والسباحة نادين كريم بالمركز الثالث على الناشئات والسابع عشر للعمومي ، كما جاءت السباحة نبيلة حسن في المركز الرابع علي الناشئات والمركز الحادي والعشرين للعمومي.

وبذلك تكون مصر تقدمت خمس مراكز دفعة واحدة بعد بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة للناشئين والتي أقيمت في سيشيل 2022.

وتوجه المهندس ياسر ادريس، بالشكر لكل من إسلام صميدة عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف على المياه المفتوحة، وحسين عامر المدير الفني للمنتخب

وحسام خليل مدرب الفريق، والدكتورة أمل أبو عرام رئيس الجهاز الاداري للمنتخب، ودعاء مطر مساعد رئيس الجهاز.