شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوضح حقيقة إقامة بطولتين للسوبر المصرى هذا الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حقيقة إقامة بطولتين للسوبر المصري هذا الموسم ، حيث أكد أن بطولة السوبر بشكلها الطبيعي ستقام بين بطل الدوري و بطل كأس مصر.

أضاف الكومي أن هناك بطولة ثانية ستقام هذا الموسم وهي بطولة النخبة بمشاركة بطل الدوري و بطل كأس مصر و بطل كأس الرابطة و ثاني الدوري المصري ، مضيفاً أنه إلى الآن في لائحة الاتحاد بطولة السوبر بشكلها القديم ما زالت كما هي على أن يتم مناقشة دمج البطولتين في بطولة واحدة أو إقامتها من بطولتين وهو ما سيتحدد خلال الأيام المقبلة.

وأكد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، فى تصريحات صحفية، أن تقنية الفيديو كانت تعمل بشكل طبيعى خلال مباراة السوبر بين الأهلى وبيراميدز بقيادة طاقم إماراتي ولا يوجد أى مشاكل.

َوترددت أنباء مؤخراً تفيد بأن مباراة السوبر الأخيرة أقيمت بدون تقنية الفيديو، وهو نفاه محمد فاروق تماما.

على صعيد متصل، كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الحكم الدولي محمد معروف مرشح للظهور فى بطولة كأس العالم 2026، بعد اختياره لتمثيل التحكيم المصرى في مونديال الشباب بالأرجنتين.

وأضاف مسئولو اللجنة أن الهدف الذى تسعى له اللجنة الحالية بقيادة بيريرا هو تجهيز طاقم مصرى كامل لكأس العالم المقبل.

وتوجه محمد معروف حكم الساحة الدولي المصري، وحكم الفيديو عمرو الشناوي، السبت الماضي ، إلى الأرجنتين للدخول فى معسكر مغلق يشرف عليه الاتحاد الدولى لكرة القدم استعدادا للمشاركة فى بطولة العالم للشباب التى تقام فى الأرجنتين بداية من 20 مايو الجارى.