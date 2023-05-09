ما هو برنامج الأهلى فى تونس استعداداً لمواجهة الترجى ؟

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القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى تونس في الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة الترجي التونسي الجمعة المقبل، فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام على ملعب حمادي العقربي بدون جمهور، ونلقى الضوء في السطور التالية عن غيابات المارد الأحمر عن رحلة تونس..

س: ماهو برنامج الأهلى في تونس استعداداً للترجى؟

ج: تصل اليوم بعثة الأهلى لتونس ثم تخوض مرانها الأول صباح غداً الأربعاء على أن يختتم الفريق استعداداته للمباراة المرتقبة مساء الخميس في نفس موعد المباراة.

س: وماذا عن النظام الغذائي للأهلى في تونس ؟

ج: وضع الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية بفريق الكرة بالنادي الأهلي برنامج خاص للاعبين قبل مواجهة الترجى التونسى المقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبلة بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أن برنامج التغذية الخاص باللاعبين تم وضعه بناءً على التحاليل والقياسات التي خضع لها اللاعبون ووفقًا لحاجة كل لاعب بنسب معينة من الڤيتامينات والمعادن التي تساعد على تقليل فرص التعرض للتقلصات العضلية خاصة مع تلاحم المباريات في الفترة الأخيرة، وكشف عن أن هناك بعض المشروبات التي تساعد في عملية تنشيط المناعة الطبيعية والتي بدورها تعتبر ذات أهمية كبيرة في التغذية العلاجية.

س: من هو رئيس بعثة الأهلى فى تونس؟

ج: قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف محمد الدماطي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق فى تونس لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

س: لماذا يخوض الترجى مباراة الأهلى دون حضور جماهيري؟

ج: تقام مباراة الأهلى والترجى على ملعب حمادي العقربي بدون جمهور، تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريق الدم والذهب الأخيرة بالبطولة الأفريقية أمام شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.

س: ماهو موعد مباراة الأهلى والترجى؟

ج: يستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى فى العاشرة مساء الجمعة المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد حمادي العقربي "رادس" بتونس.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الأهلى والترجى التونسى؟

ج: تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والترجى التونسى كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

س: من هم حكام مباراة الأهلى والترجى؟

ج: يدير الكينى بيتر كاماكو مباراة الأهلى الترجى فى ذهاب نصف النهائى الأفريقى على ملعب رادس، ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.

بينما يدير الموريتاني بيدا دحاني مباراة العودة في القاهرة يوم 19 مايو، ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربي سمير جزاز.

س: كم مرة صعد الأهلى لنصف نهائي دوري الأبطال؟

ج: صعد النادي الأهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

س: كم مرة توج الأهلى بطلا للقارة؟

ج: فاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.