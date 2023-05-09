شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكلف الإدارة المالية بتحديد مستحقات التوأم بعد خصم الغرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، الإدارة المالية والقانونية بالنادي، لتحديد حجم المستحقات المتبقية للتوأم، حسام وإبراهيم حسن، بعد إقالة الجهاز الفني لحسام حسن خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد خصم الغرامات التي تم توقيعها مؤخراً.

وكان مجلس المصري قد قرر في وقت سابق خصم 200 ألف جنيه من إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالنادي، بعد تصريحاته المهاجمة للمجلس عبر وسائل الإعلام، فيم تم خصم عقوبة تكسير الفار من مستحقات حسام حسن مدرب الفريق السابق بعدما وقع اتحاد الكرة غرامة في وقت سابق على مدرب المصري السابق.

وتواجد إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالنادى المصرى البورسعيدى فى مقر اتحاد الكرة بصحبة محاميه لتقديم شكوى رسمية ضد النادى المصرى، بعدما تم توجيه الشكر لهما بقرار مجلس إدارة النادى البورسعيدى.

وأصدر مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة كامل أبو على، بياناً رسمياً أعلن خلاله إقالة الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن.

وذكر النادى المصرى، فى بيانه، أنه تقرر بالإجماع، إقالة حسام حسن المدير الفني للفريق مع توقيع غرامة مادية يحددها المجلس فى جلسته المقبلة، مع تكليف الدكتور ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري.

ودقت مذكرة الجزائري عبد الرحيم دغموم، صانع ألعاب النادي المصري، المسمار الأخير فى علاقة التوأم حسام وإبراهيم حسن مع مجلس الإدارة، برئاسة كامل أبو علي، وذلك بعد وصول العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود.

وكان دغموم قد تقدم بمذكرة قبل أيام قليلة إلى مجلس إدارة النادي المصري، مطالباً بفسخ تعاقده مع النادى بسبب تطاول حسام حسن عليه بالسب، وكذلك على مجلس الإدارة.