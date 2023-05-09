شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأهلى المسافرة إلى تونس لمواجهة الترجى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصطحب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، 25 لاعباً في قائمة المارد الأحمر خلال رحلة تونس لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا.

وغادرت بعثة الأهلي القاهرة ، عصر اليوم ،الثلاثاء، على متن طائرة خاصة لمواجهة الترجي في العاشرة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الـ25 لاعباً في الأهلي الذين سافرو لتونس ، كلاً من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح و محمد عبد المنعم و ياسر إبراهيم وعلي معلول و محمد أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد قندوسي ومروان عطية وأليو ديانج وأحمد نبيل كوكا و محمد فخري ومحمد مجدي أفشة و حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد الضاوي "كريستو" ومحمد شريف.

وشهدت القائمة تواجد محمود متولي الذي تعرض لإصابة بالإغماءة في السوبر المصري الأخير وكان مُرشح للغياب عن رحلة تونس لكنه تواجد في القائمة ، كما عاد عمرو السولية الذي غاب عن السوبر للأصابة أيضاً.

فيما غاب عن القائمة كلاً من: رامي ربيعة وكريم فؤاد و أكرم توفيق للإصابة ، وسافيو وأيمن اشرف وشادي حسين ورأفت خليل وكريم الدبيس لأسباب فنية.



سفر الأهلي إلى تونس



سفر الأهلي إلى تونس



سفر الأهلي إلى تونس



سفر الأهلي إلى تونس



سفر الأهلي إلى تونس



سفر الأهلي إلى تونس



سفر الأهلي إلى تونس



سفر الأهلي إلى تونس



سفر الأهلي إلى تونس



سفر الأهلي إلى تونس



سفر الأهلي إلى تونس



سفر الأهلي إلى تونس



سفر الأهلي إلى تونس

سفر الأهلي إلى تونس



سفر الأهلي إلى تونس



سفر الأهلي إلى تونس



سفر الأهلي إلى تونس