شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح فريق بيراميدز فى التقدم على الإسماعيلى بهدفين نظيفين فى الشوط الأول، فى المباراة المقامة حاليا بينهما، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، والمؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم وليد الكرتى لفريق بيراميدز فى الدقيقة 14 برأسية متقنة بعد استغلال عرضية مميزة من كريم حافظ ليحولها فى شباك محمد كوكو، ويعد هذا الهدف هو الأول للمغربى وليد الكرتى فى بطولة الدورى هذا الموسم بجانب صناعته لـ5 أهداف لزملائه.

واضاف إسلام عيسى الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 40، بعدما حول تمريرة فخرى لاكاى إلى هدف ثانٍ لبيراميدز بعدما وضعها على يسار حارس الإسماعيلى.

وحاول الإسماعيلى تسجيل هدف طوال الشوط الأول ولكن محاولاته توقفت عند مدافعى بيراميدز وأحمد الشناوى الذى تصدى لتسديدة قوية من عبد الرحمن مجدى فى الدقيقة 36 ليحرم الدراويش من هدف محقق.

وشهد الشوط الأول اعتراضات كثيرة من الجهاز الفنى لبيراميدز على حكم المباراة طارق مجدى، والتى جاء أبرزها عندما طالبوا بركلة جزاء لوليد الكرتى، إلا أن طارق مجدى استمر فى اللعب دون اتخاذ أى قرار.

وجاء تشكيل الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز كالتالى..

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقى

الوسط: عبد الرحمن مجدى، محمد الشامى، سيرجى أكا، محمد حسن، كريم الديب

الهجوم: فراس شواط

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى

الدفاع: محمد الشيبي، على جبر، أحمد سامى، كريم حافظ

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - عبد الله مجدي - محمد حمدي - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر - دودو الجباس - محمود دونجا - هشام محمد.