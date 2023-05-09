شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الاتحاد والسكة الحديد فى مواجهة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، تشكيل فريقه لمواجهة السكة الحديد في دور ال32 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها اليوم في تمام التاسعة مساءً بإستاد الإسكندرية. وجاء التشكيل كالتالي: وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: المهدي سليمان خط الدفاع: محمود علاء - محمد الصالح - هشام صلاح - وصبري رحيل خط الوسط: مورو - اسلام عبدالنعيم - عمار حمدي - خالد الغندور خط الهجوم: مابولولو - احمد عادل ميسي وعلى مقاعد البدلاء: صبحي سليمان وناصر ناصر وإبراهيم حسن وأحمد عيد ومحمود عبدالعزيز واوستن اموتو وعبدالله نصيب وفوزي الحناوي وأحمد فهد. في المقابل استقر أمير عزمي مجاهد المدير الفني للسكة الحديد على تشكيل فريقه، والذى جاء كالتالى.. حراسة المرمى: عبدالكافي رجب خط الدفاع: بهاء مجدي - المتولي محمود - مصطفى عبدالوهاب - سامي عبدالستار خط الوسط: ابراهيم عبدالخالق - سيلا - أمير حجازي خط الهجوم: محمود كشلط - طه نادي- أحمد شرويدة وعلى مقاعد البدلاء: ابراهيم شعللها - عبدالله بيكا - يوسف زكريا - يوسف محمود - عبدالله ناصر - عضل - أحمد ربيع - لالا - بوجي.

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