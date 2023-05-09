شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة الأهلى لتونس استعدادا لمواجهة الترجى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة النادي الاهلي منذ قليل لمطار قرطاج بتونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي بذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ، و قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي استبعاد 9 لاعبين من رحلة تونس لمواجهة الترجي التونسي لأسباب مختلفة .

وقرر السويسري مارسيل كولر استبعاد كلًا من " برونو سافيو - أيمن أشرف - شادي حسين _ كريم الدبيس لأسباب فنية ورامى ربيعة - أكرم توفيق - كريم فؤاد - رأفت خليل - حمزة علاء بسبب الإصابة

واصطحب كولر 25 لاعبا لمواجهة الترجي من بينهم عمرو السولية ومحمود متولي وياسر ابراهيم ومحمد الضاوى بعد التعافي من الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد أشرف - محمود متولي - أحمد نبيل كوكا - محمد فخري - خالد عبد الفتاح.

- خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد الضاوي "كريستو" - محمد مجدي أفشة - أليو ديانج - أحمد عبد القادر - مروان عطية - طاهر محمد طاهر - أحمد القندوسي - حسين الشحات.

- خط الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف - محمود عبد المنعم كهربا.

يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على دراسة مباريات الترجى فى الدوري التونسى، وكذلك مبارياته الأفريقية فى دوري الأبطال، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل تونس قبل ملاقاته فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد رادس.

ويرغب كولر فى تحقيق فوز يسهل من مهمة الفريق الأحمر قبل مباراة العودة بالقاهرة المقرر لها الجمعة بعد المقبل باستاد القاهرة الدولى.

وصعد النادي الأهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.