نافياً انتقاله للسعودية.. والد ميسي ينفي توصل نجله لاتفاق مع أي نادٍ

نفى خورخي ميسي والد ليونيل ميسي توصل النجم الأرجنتيني لاتفاق مع أي ناد مؤكداً تأجيل القرار بخصوص مستقبله حتى نهاية الموسم.



وأصدر خورخي ميسي الذي يعمل وكيلاً للاعب، بيانا أكد فيه أنه لا يوجد أي اتفاق يتعلق بالفريق الذي سيلعب له ليونيل الموسم المقبل، مضيفاً أن القرار النهائي بشأن مستقبله سيُتخذ عقب نهاية الموسم الحالي.



وأضاف خورخي ميسي أن ابنه لم يوقع على أي عقد ولم يتوصل لاتفاق شفهي مع أي ناد، مؤكدا أن ذلك لن يحدث قبل نهاية الموسم.



ويأتي نفي والد ميسي بعد أن كشفت وكالة "فرانس برس" الفرنسية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بأن النجم الأرجنتيني سيلعب الموسم المقبل في السعودية بحسب مصدر قالت إنه مطلع على المفاوضات، مشيرة إلى أن صفقة ميسي تمّت وسيلعب في المملكة العربية السعودية دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له.



ونقلت الوكالة عن مصدرها إن العقد الذي سينقل ميسي إلى السعودية استثنائي وضخم وأن بعض التفاصيل الصغيرة تفصل الطرفين عن التوقيع.



(بي إن سبورت)