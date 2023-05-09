شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يمنح لاعبى بيراميدز راحة 3 أيام بعد الفوز على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد الفوز اليوم على الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من السبت المقبل استعدادا لاستئناف مبارياته والبداية بمواجهة نادي راية المقرر لها 17 مايو الجاري على استاد الدفاع الجوي في الجولة 32 من بطولة كأس مصر.

وحقق فريق بيراميدز فوزا مهما على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، والمؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.