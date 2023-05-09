شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى والسكة الحديد فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الاتحاد السكندرى، والسكة الحديد، بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 من عمر مسابقة كأس مصر.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالى: حراسة المرمى: المهدي سليمان، خط الدفاع: محمود علاء - محمد الصالح - هشام صلاح - وصبري رحيل، خط الوسط: مورو - اسلام عبدالنعيم - عمار حمدي - خالد الغندور، خط الهجوم: مابولولو - احمد عادل ميسي.

وعلى مقاعد البدلاء: صبحي سليمان وناصر ناصر وإبراهيم حسن وأحمد عيد ومحمود عبدالعزيز واوستن اموتو وعبدالله نصيب وفوزي الحناوي وأحمد فهد.

وجاء تشكيل السكة كالتالى: حراسة المرمى: عبدالكافي رجب، خط الدفاع: بهاء مجدي - المتولي محمود - مصطفى عبدالوهاب - سامي عبدالستار، خط الوسط: ابراهيم عبدالخالق - سيلا - أمير حجازي، خط الهجوم: محمود كشلط - طه نادي- أحمد شرويدة.

وعلى مقاعد البدلاء: إبراهيم شعللها - عبدالله بيكا - يوسف زكريا - يوسف محمود - عبدالله ناصر - عضل - أحمد ربيع - لالا - بوجي.