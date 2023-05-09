شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الإسماعيلى وبيراميدز اليوم الثلاثاء 9-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأنجولى كريستوفر مابولولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تصدره لجدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز، برصيد 13 هدفاً، بعد فوز بيراميدز على الإسماعيلى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

مابولولو الاتحاد السكندري 13

أحمد الشيخ غزل المحلة 10

أحمد سيد زيزو الزمالك 9

رزقي حمرون فاركو 8

محمد شريف الأهلي 8

محمد حمدي بيراميدز 8

رفيق كابو إنبي 8

جون أوكولي المقاولون 7

رمضان صبحي بيراميدز 7

حسام حسن سموحة 7

فاخري لاكاي بيراميدز 7

أحمد ياسر ريان سيراميكا 7

بنيامين بواتينج سموحة 7

وحقق فريق بيراميدز فوزا مهما على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، فى مباراة مؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم وليد الكرتى لفريق بيراميدز فى الدقيقة 14 برأسية متقنة بعد استغلال عرضية مميزة من كريم حافظ ليحولها فى شباك محمد كوكو، ويعد هذا الهدف هو الأول للمغربى وليد الكرتى فى بطولة الدورى هذا الموسم بجانب صناعته لـ5 أهداف لزملائه.

وأضاف إسلام عيسى الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 40، بعدما حول تمريرة فخرى لاكاى إلى هدف ثانٍ لبيراميدز بعدما وضعها على يسار حارس الإسماعيلى.

وقلص محمود الشبراوى نتيجة المباراة بإحراز هدف فى الدقيقة 66، بعدما استغل توقف لاعبو بيراميدز بعدما رفع الحكم المساعد الراية إلا أن طارق مجدى لم يطلق أى صافرة ليضعها الشبراوى فى شباك بيراميدز، ويحتسبها الحكم وسط اعتراض لاعبى بيراميدز، ولكن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف.

وأضاف التونسى فخر الدين بن يوسف الهدف الثالث لبيراميدز فى الدقيقة 76 بعدما استغل تمريرة وليد الكرتى ليضعها فى شباك محمد فوزى الذى حل بديلا لمحمد كوكو المصاب.

بهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 49 نقطة فى المركز الثالث لجدول الترتيب، جمعها من 25 مباراة، حقق الانتصار 14 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 38 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

وتوقف رصيد الإسماعيلى عند النقطة 26 فى المركز الرابع عشر، حصدها بعد خوض 25 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً آخر.