شكرا لقرائتكم خبر مواجهات تشعل المربع الذهبي لممتاز السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تجمع الأندية أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز، وهي على التوالي (الأهلي ـ النصر ـ الفتح ـ أحد) تدشن اليوم منافسات المرحلة الأولى من المربع الذهبي لكرة السلة على صالة وزارة الرياضة في الرياض، وتلعب من دور واحد بطريق التجمع.

ويلتقي اليوم الأهلي وأحد عند الـ5 مساء، يليه لقاء النصر والفتح عند الـ7 مساء، على أن تقام الخميس مواجهتان تجمع الأولى أحد والنصر عند الـ5 مساء، ثم مواجهة الفتح والأهلي عند الـ7 مساء، على أن يكون الجمعة راحة لجميع الفريق، وتستكمل المواجهات السبت بلقاءين يجمع الأول الفتح وأحد عند الـ5 مساء، والثاني يجمع النصر والأهلي عند الـ7 مساء لتختتم بذلك المرحلة الأولى.

وتقام منافسات المرحلة الثانية على صالة وزارة الرياضة بجدة خلال الفترة من 18 ـ 20 / 5 / 2023.