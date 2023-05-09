شكرا لقرائتكم خبر مواجهات تشعل المربع الذهبي لممتاز السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلتقي اليوم الأهلي وأحد عند الـ5 مساء، يليه لقاء النصر والفتح عند الـ7 مساء، على أن تقام الخميس مواجهتان تجمع الأولى أحد والنصر عند الـ5 مساء، ثم مواجهة الفتح والأهلي عند الـ7 مساء، على أن يكون الجمعة راحة لجميع الفريق، وتستكمل المواجهات السبت بلقاءين يجمع الأول الفتح وأحد عند الـ5 مساء، والثاني يجمع النصر والأهلي عند الـ7 مساء لتختتم بذلك المرحلة الأولى.
وتقام منافسات المرحلة الثانية على صالة وزارة الرياضة بجدة خلال الفترة من 18 ـ 20 / 5 / 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات تشعل المربع الذهبي لممتاز السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.