الدوحة تتأهب لاحتضان قرعة كأس آسيا 2023

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وتستضيف قطر منافسات كاس أمم آسيا 2023 في الفترة بين 12 يناير و10 فبراير 2024 .
وتقام مباريات البطولة على 8 ملاعب منها 6 ملاعب شاركت في استضافة كأس العالم 2022 في قطر، وهي: (استاد الجنوب، استاد البيت، استاد أحمد بن علي، استاد الثمامة، استاد المدينة التعليمية، استاد خليفة الدولي)، وينضم إليها استاد جاسم بن حمد بالسد، واستاد عبد الله بن خليفة بالدحيل.
ووفقا لنظام القرعة المعلن رسميا، يجرى تقسيم المنتخبات إلى 4 أوعية، كل وعاء يضم 6 منتخبات وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأخير.
وبعد السحب، سيجرى توزيع المنتخبات المشاركة على 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ولضمان بدء قطر، مستضيفة البطولة، المباراة الافتتاحية، جرى تخصيص المركز الأول للدولة المضيفة في الوعاء رقم «1».
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي قد منح حقوق استضافة نهائيات كأس آسيا 2023 للاتحاد القطري لكرة القدم في أكتوبر الماضي، بعد منافسة مع كوريا الجنوبية وإندونيسيا في أعقاب انسحاب الصين من تنظيم البطولة لأسباب تتعلق بجائحة كورونا.
وستصبح قطر أول دولة تستضيف بطولة كأس آسيا للمرة الثالثة، إذ استضافت نسختي 1988 و2011، وستتفوق في ذلك على دول: إيران، تايلاند، الإمارات، حيث استضاف كل منها البطولة مرتين.
ومع استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022، فإن هذه ستكون أول نسخة من كأس آسيا تقام مبارياتها على ملاعب كأس العالم.
قائمة المستويات
- المستوى الأول:
قطر واليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية
- المستوى الثاني:
العراق والإمارات وعمان وأوزبكستان والصين والأردن
- المستوى الثالث:
البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقرغيزستان ولبنان
- المستوى الرابع:
الهند وطاجيكستان وتايلاند وماليزيا وهونج كونج والصين وإندونيسيا
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