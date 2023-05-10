شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: بيراميدز تحدى الظروف الصعبة فى مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سعادته بالانتصار الذي حققه الفريق على حساب الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الممتاز، مشددا على أن بيراميدز تحدى الظروف الصعبة التي وضع فيها ورفض تأجيل اللقاء والطلب العادل بتأجيل تلك المواجهة، وكذلك حجز الطيران في توقيت سيئ للغاية، ورغم كل تلك الظروف نجح اللاعبون في تحدي الظروف وتقديم مباراة قوية وتحقيق 3 نقاط غالية ومهمة في البطولة المحلية التي يحاول الفريق التقدم فيها بكل قوة.

وشدد المدير الرياضي على أن بيراميدز تم وضعه في ظروف صعبة واللاعبون عانوا بشدة في المرحلة الماضية ما بين سفر لجنوب أفريقيا ثم الإمارات وحجز طيران في أوقات غريبة، ورفض طلبات عادلة بتعديل موعد اللقاء ولكن في النهاية اللاعبون تحدوا هذه الظروف وحققوا انتصارا مهما و3 نقاط في توقيت مهم.