شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: بيراميدز تحدى الظروف الصعبة فى مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبّر هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سعادته بالانتصار الذي حققه الفريق على حساب الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الممتاز، مشددا على أن بيراميدز تحدى الظروف الصعبة التي وضع فيها ورفض تأجيل اللقاء والطلب العادل بتأجيل تلك المواجهة، وكذلك حجز الطيران في توقيت سيئ للغاية، ورغم كل تلك الظروف نجح اللاعبون في تحدي الظروف وتقديم مباراة قوية وتحقيق 3 نقاط غالية ومهمة في البطولة المحلية التي يحاول الفريق التقدم فيها بكل قوة.
وشدد المدير الرياضي على أن بيراميدز تم وضعه في ظروف صعبة واللاعبون عانوا بشدة في المرحلة الماضية ما بين سفر لجنوب أفريقيا ثم الإمارات وحجز طيران في أوقات غريبة، ورفض طلبات عادلة بتعديل موعد اللقاء ولكن في النهاية اللاعبون تحدوا هذه الظروف وحققوا انتصارا مهما و3 نقاط في توقيت مهم.
وحقق فريق بيراميدز فوزا مهما على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، فى مباراة مؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
بهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 49 نقطة فى المركز الثالث لجدول الترتيب، جمعها من 25 مباراة، حقق الانتصار 14 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 38 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا.
وتوقف رصيد الإسماعيلى عند النقطة 26 فى المركز الرابع عشر، حصدها بعد خوض 25 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً آخر.
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