شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يهزم السكة بثنائية ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على السكة الحديد، بنتيجة 2 / 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 من عمر مسابقة كأس مصر. وحصد الاتحاد السكندرى بطاقة التأهل لدور الـ 16 بالبطولة، وينتظر المتأهل من مواجهة بيراميدز وراية.

سجل بوجى لاعب السكة الحديد بالخطأ فى مرماه، فى الشوط الأضافى الأول، وفى الدقيقة 118 سجل إبراهيم حسن هدف زعيم الثغر الثانى فى شباك السكة.

وكان الوقت الأصلى من المباراة انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين، بعدما سجل الاتحاد هدفا فى الوقت الضائع وتم إلغاؤه بداعى التسلسل، ليتم الاحتكام للأشواط الإضافية.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالى: حراسة المرمى: المهدي سليمان، خط الدفاع: محمود علاء - محمد الصالح - هشام صلاح - وصبري رحيل، خط الوسط: مورو - اسلام عبدالنعيم - عمار حمدي - خالد الغندور، خط الهجوم: مابولولو - احمد عادل ميسي.

وعلى مقاعد البدلاء: صبحي سليمان وناصر ناصر وإبراهيم حسن وأحمد عيد ومحمود عبدالعزيز واوستن اموتو وعبدالله نصيب وفوزي الحناوي وأحمد فهد.

وجاء تشكيل السكة كالتالى: حراسة المرمى: عبدالكافي رجب، خط الدفاع: بهاء مجدي - المتولي محمود - مصطفى عبدالوهاب - سامي عبدالستار، خط الوسط: ابراهيم عبدالخالق - سيلا - أمير حجازي، خط الهجوم: محمود كشلط - طه نادي- أحمد شرويدة.

وعلى مقاعد البدلاء: إبراهيم شعللها - عبدالله بيكا - يوسف زكريا - يوسف محمود - عبدالله ناصر - عضل - أحمد ربيع - لالا - بوجي.