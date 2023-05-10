نيمار يرفض فكرة الانضمام للأندية السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، رغبة واضحة في الرحيل عن صفوف النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على الرغم من امتداد عقده مع النادي الباريسي حتى الثلاثين من يونيو للعام 2025.

وعانى نيمار من أزمة كبيرة مع جماهير باريس سان جيرمان، دفعت بعضهم للهتاف أمام منزله مطالبين برحيله عن صفوف النادي الصيف المقبل، وهو الأمر الذي دفع نيمار لاتخاذ قرار واضح بهذا الشأن.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن النجم البرازيلي بدا منفتحا أمام فكرة الرحيل صوب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط اهتمام ثلاثة أندية بالحصول على خدماته هي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي، مشيرة إلى أن نيمار، يرفض فكرة الرحيل صوب المملكة العربية السعودية واللعب في صفوف أحد أنديتها، مبديا رغبة كبيرة بالبقاء في المنافسات الأوروبية الموسم المقبل.

وفقد نيمار الكثير من دعم الجماهير، بعد ظهوره يلعب «البوكر» مباشرة بعد توديع باريس سان جيرمان مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور الثاني على يد بايرن ميونخ الألماني.

ويغيب النجم الباريسي عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي 2022-23؛ بسبب إصابة بكاحل القدم، تعرض لها في شهر فبراير الماضي، وأجرى على إثرها عملية جراحية في مستشفى «سبيتار» في قطر، وهو أمر زاد من مطالب التخلص منه بفعل إصاباته الكثيرة.

ويعد نيمار (31 عاما) اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، بعدما انضم إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 200 مليون جنيه إسترليني في عام 2017؛ لكن تراجع مستوى البرازيلي وفشله في تحقيق التوقعات الضخمة، دفع مسؤولي سان جيرمان للرغبة في الاستغناء عن خدماته.