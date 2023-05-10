شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الشرقية بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة الشرقية المقرر لها السادسة مساء غداً الخميس باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن عماد النحاس قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق.

يبذل عماد النحاس، المدير الفني لطلائع الجيش، جهوداً مكثفة لتصحيح أخطاء لاعبيه الدفاعية قبل مواجهة الشرقية بالكأس، ويرى النحاس أن تلقى شباك فريقه 35 هدفاً فى 25 مباراة أمر صعب للغاية، ويتسبب في نزيف النقاط فى مباريات كثيرة.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرًا على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى هذا الموسم.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في خمسة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35.

وعكف الجهاز الفني لنادى طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس على مشاهدة مباريات فريق الشرقية للوقوف على نقاط والقوة والضعف للفريق قبل ملاقاته بكأس مصر بحثاً عن إستمرار سلسلة الانتصارات بالفترة الأخيرة.

وحذر عماد النحاس لاعبيه من مفاجأت كأس مصر مطالبا بضرورة إستمرار مسيرة الانتصارات وتخطى عقبة الشرقية .