«الحسم يتأجل لمعركة الاتحاد».. ريال مدريد يتعادل مع مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل ريال مدريد الإسباني مع مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم ريال مدريد عن طريق نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 35 بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

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وفي الشوط الثاني، أدرك كيفين دي بروين التعادل لمانشستر سيتي بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 67 من زمن المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب "الاتحاد"، معقل الفريق السماوي، في الـ 17 من مايو المقبل.

وبدأ ريال مدريد مواجهة مانشستر سيتي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا، ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فيدريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريجو جوس.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، مانويل أكانجي.

خط الوسط: جوندوجان، رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: هالاند، جريليش.